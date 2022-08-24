В Кирове молодой человек получил четыре года колонии за 23 эпизода мошенничества

Мужчина пытался обжаловать приговор, но решение суда осталось в силе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове осудили 26-летнего молодого человека за 23 эпизода мошенничества. Подробности сообщает областная прокуратура.

С августа по октябрь 2021 года кировчанин находил в интернете объявления об аренде различной техники, преимущественно строительной - бензорез, мотобур, генераторы и так далее. Получив имущество во временное пользование, молодой человек не спешил его возвращать. Один раз он даже присвоил себе чужое авто, которое якобы намеревался отремонтировать за свой счет. Материальный ущерб, причиненный в каждом случае, составил от 14 до 116 тысяч рублей. Общая сумма же перевалила за миллион рублей.

Недавно над кировчанином состоялся суд. Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к четырем годам колонии общего режима. Молодой человек также должен будет выплатить причиненный материальный ущерб. Парень пытался обжаловать приговор, однако решение суда осталось в силе.