В двух районах Кировской области продолжает гореть лес

На авиапатрулирование лесов Кировской области выделено 14 миллионов рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 23 августа, в лесах Кировской области зафиксировано два пожара. К счастью, оба удалось локализовать.

Как сообщает региональная диспетчерская служба «Лесоохраны», один пожар произошел в Котельничском районе, второй - в Кирсинском. Площадь первого - почти четыре гектара, второго - 1,75.

По данным ведомства, с начала пожароопасного сезона в Кировской области произошло 54 лесных пожара на площади чуть более 132 гектаров. В тушении участвовали 829 человек и 225 единиц техники.

Правительство Кировской области напоминает, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, который предусматривает ограничение посещения лесов, а также въезд в лес и проведение лесохозяйственных работ и охоту. Ведется усиленное патрулирование лесов области. Кроме того, из бюджета области выделено 14 миллионов рублей на их авиапатрулирование.