В Кирове на три недели ограничат движение по улице Володарского

Кировчан просят планировать маршрут с учетом этой информации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове ограничат движение транспорта по улице Володарского на три недели. Об этом сообщает горадминистрация.

Причиной является строительство теплотрассы: к дому №117 будут подводить новый трубопровод. Движение транспорта в этом районе ограничат до 13 сентября. Подрядчик оградит участок и оборудует дополнительное освещение.

Кировчан просят быть внимательными и осторожными, а также планировать маршрут с учетом этой информации.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кирове временно ограничат движение по улицам Ленинградской и Правды. Кроме того, мы писали о перекрытии на три недели перекрестка улиц Некрасова и Пугачева.