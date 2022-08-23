В Кирове шестилетняя девочка выбежала на дорогу и попала под машину

Девочка выбежала из-за другой машины. Фото: ГИБДД города Кирова

В Кирове шестилетняя девочка выбежала на дорогу перед машиной. О происшествии сообщает городская ГИБДД.

Авария произошла во вторник, 23 августа в 15.57. У дома №15 по улице Советской «Фольксваген Тигуан» сбил шестилетнюю девочку. По предварительным данным, ребенок выбежал на дорогу из-за другой машины, стоящей на обочине. Скорее всего, водитель попросту не заметил малышку. Юная кировчанка получила травмы, степень их тяжести неизвестна.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП. Устанавливаются причины и условия совершения аварии.