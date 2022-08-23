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Происшествия23 августа 2022 13:18

Житель Юрьи может получить 10 лет тюрьмы за отобранные кроссовки

Угрожая ножом, 39-летний мужчина отобрал обувь у знакомого
Владимир НИКОЛАЕНКО
Владимир НИКОЛАЕНКО
Мужчина заставил знакомого отдать ему кроссовки

Мужчина заставил знакомого отдать ему кроссовки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уголовным делом завершилось застолье в поселке Юрья Кировской области. Вечеринка была в разгаре, когда 31-летнему жителю райцентра зачем-то срочно потребовалась обувь его знакомого. Разгоряченный алкоголем, он схватил нож и потребовал отдать ему кроссовки, а получив их, покинул квартиру.

Правда, покрасоваться в «обновке» долго ему не пришлось: 39-летний пострадавший обратился в полицию и грабителя задержали. В совершении преступления он сознался. К слову, это не первое преступление им совершенное, ранее он уже был судим.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой, совершенный с угрозой применения предмета, используемого в качестве оружия». Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В настоящее время расследование продолжается.