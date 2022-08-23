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Происшествия23 августа 2022 11:47

Кировчанина будут судить за организацию азартных игр

Мужчине грозит лишение свободы до 6 лет и полтора миллиона рублей штрафа
Владимир НИКОЛАЕНКО
Владимир НИКОЛАЕНКО
Игры длились с апреля по июнь 2022 года

Игры длились с апреля по июнь 2022 года

Фото: Евгения ГУСЕВА

39-летнего жителя города Кирова будут судить за незаконную организацию и проведение азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Как уточнили в ведомстве, мужчина проводил азартные игры в помещении одного из баров на Октябрьском проспекте, а также в минимаркетах на улицах Дзержинского и Комсомольской. Для этого он использовал терминалы и компьютеры, подключенные к интернету. На сколько он сумел обогатиться за три месяца (а по версии следствия игры длились с апреля по июнь нынешнего года), не сообщается.

По статье 171.2 УК РФ, под которую попадает все совершенное подозреваемым, ему грозит штраф до полутора миллионов рублей либо в размере заработной платы за пять лет. А также лишение свободы сроком до шести лет.