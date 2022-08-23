25 августа кировчане смогут проверить здоровье в Александровском саду

На площадке будет работать мобильный центр здоровья. Фото: vk.com/medkirovru

25 августа кировчане смогут проверить свое здоровье в Александровском саду. Об этом сообщает областной Минздрав.

На площадке с 9 до 14 будет работать мобильный центр здоровья и передвижной маммограф. Все желающие смогут узнать свое артериальное давление, индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина крови. Для посетителей проведут экспресс-исследование, после чего дадут консультации по образу жизни и его коррекции. Кировчанам также расскажут о рациональном питании, двигательной активности, факторах риска хронических заболеваний.

С детьми на площадке будут работать врачи-стоматологи. Специалистырасскажут о правилах ухода за полостью рта, техниках чистки зубов и средствах гигиены.