24 августа жители Лянгасово останутся без холодной воды

Параметры подачи воды изменят в 9 утра.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
24 августа жители Лянгасово останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщает МУП «Водоканал.
Рабочие устранят утечку из водопроводного колодца на улице Целинной. В связи с этим холодной воды не будет по следующим адресам:
- Чапаева (частный сектор, 17, 19);
- Матросова, 12,10, (частный сектор, 16, 18, 13, 11);
- Олега Кошевого 22,24, (частный сектор, 16, 17, 19, 21);
- Пушкина (частный сектор, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12);
- Первомайская (частный сектор, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);
- Целинная (частный сектор, 3, 4, 5, 6).
Работы пройдут с 9 до 16 часов.
Для жильцов домов организуют подвоз воды. Место можно узнать по этой ссылке.