24 августа жители Лянгасово останутся без холодной воды

Параметры подачи воды изменят в 9 утра. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

24 августа жители Лянгасово останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщает МУП «Водоканал.

Рабочие устранят утечку из водопроводного колодца на улице Целинной. В связи с этим холодной воды не будет по следующим адресам:

- Чапаева (частный сектор, 17, 19);

- Матросова, 12,10, (частный сектор, 16, 18, 13, 11);

- Олега Кошевого 22,24, (частный сектор, 16, 17, 19, 21);

- Пушкина (частный сектор, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12);

- Первомайская (частный сектор, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);

- Целинная (частный сектор, 3, 4, 5, 6).

Работы пройдут с 9 до 16 часов.

Для жильцов домов организуют подвоз воды. Место можно узнать по этой ссылке.