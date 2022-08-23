Кировские врачи-педиатры будут консультировать дистанционно

Молодые мамы смогут обсудить с врачами вопросы профилактики и здорового образа жизни. Фото: vk.com/medkirovru

Родители детей, проживающих в заречной части Кирова могут получить дополнительную услугу в городской больнице №5: здесь заработала служба дистанционного консультирования врачами-педиатрами.

Открытие этой службы - мера во многом вынужденная. Дело в том, что заречная часть города в последние годы активно развивается, здесь появилось сразу несколько новых микрорайонов, а значит и количество жителей значительно выросло. Далеко не с каждым вопросом молодые мамы могут обратиться к своим педиатрам, нагрузка на которых выросла многократно.

Заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники горбольницы №5 Анастасия Семакова уверена, что дистанционные консультации не могут заменить очного посещения детского врача, но они позволяют обсудить многочисленные вопросы профилактики и здорового образа жизни.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Кировской области, запись на онлайн-консультирование уже доступна в сервисе «Электронная регистратура». В настоящее время онлайн-приемы проводятся только по пятницам. Но если окажется, что такое консультирование востребовано, то время на онлайн-приемы будет увеличено.