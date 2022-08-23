В Кирово-Чепецком районе два человека пострадали после столкновения дельтаплана с ЛЭП

Пострадавших доставили в областную травматологию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецком районе два человека пострадали после аварии с мотодельтапланом. О происшествии сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 19 августа около 19.30 в деревне Дресвяново. Мотодельтаплан столкнулся с линией электропередач. В результате происшествия пострадали два человека, которых доставили в областной Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. По предварительным данным, причиной аварии могла стать неисправность двигателя.

Кировская транспортная прокуратура начала проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. При наличии оснований ведомство примет меры реагирования.