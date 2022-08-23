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Происшествия23 августа 2022 8:29

В аварии на трассе «Вятка» в Кирове пострадал пьяный водитель

Две машины столкнулись во время разворота
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла поздним вечером 22 августа. Фото: ГИБДД Кировской области

Авария произошла поздним вечером 22 августа. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове в столкновении встречных автомобилей пострадал пьяный водитель. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 22 августа в 22.20. На 609 км трассы «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» столкнулись ВАЗ-2112 и «Лада Калина». По предварительным данным ведомства, это произошло во время совершения разворота «двенашкой». В итоге водитель «Лады» получил травмы, степень их тяжести неизвестна. Впоследствии оказалось, что мужчина был пьян.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло семь ДТП, в которых пострадали семь человек. Погибших нет.