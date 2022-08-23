Защитные сетки от лосей на Южном обходе появятся до конца года

Сетка высотой 2,5 метра не позволит животным выйти на дорогу. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Кирове защитную сетку от лосей поставят на Южном обходе до конца года. Об этом сообщает Минприроды региона.

Напомним, в начале августа власти приняли решение установить защитные сетки для предотвращения выхода диких животных на дорогу. Причина - высокое количество аварий с участием лосей. Высота ограждения составит два с половиной метра, протяженность - около шести километров.

- Сооружение будет способствовать снижению аварийности на данном участке дороге, позволит избежать причинение вреда жизни и здоровью граждан и диких животных, предотвратит имущественный ущерб, - комментирует Минприроды Кировской области.