Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 августа 2022 7:52

Защитные сетки от лосей на Южном обходе появятся до конца года

Ограждения помогут снизить количество аварий с участием диких животных
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сетка высотой 2,5 метра не позволит животным выйти на дорогу.

Сетка высотой 2,5 метра не позволит животным выйти на дорогу.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Кирове защитную сетку от лосей поставят на Южном обходе до конца года. Об этом сообщает Минприроды региона.

Напомним, в начале августа власти приняли решение установить защитные сетки для предотвращения выхода диких животных на дорогу. Причина - высокое количество аварий с участием лосей. Высота ограждения составит два с половиной метра, протяженность - около шести километров.

- Сооружение будет способствовать снижению аварийности на данном участке дороге, позволит избежать причинение вреда жизни и здоровью граждан и диких животных, предотвратит имущественный ущерб, - комментирует Минприроды Кировской области.