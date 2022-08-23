Около 100 домов в Кирове останутся без света

Отключения связаны с плановым и капитальным ремонтом оборудования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 23 августа, «Горэлектросеть» проводит плановые отключения электроэнергии. В итоге без света останутся жильцы около сотни домов областного центра.

В Нововятском районе отключат энергию в домах №№ 1, 3, 3г, 5в, 7а, 7б, 7в по улице Советской, а также в районе дома №7. Эксплуатационные работы здесь должны закончить к 17 часам.

До 12 часов не будет света в домах №№ 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 13, 19, 21, 21а, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 36 по улице Березниковской, а также в домах по Гирсовскому переулку, на улице Полевой №№12 и 14 на Каширской, 43, Орджоникидзе, 24, Солнечной, 5 и 5а.

К 14 часам должны включить электричество на Социалистической, 35ж. Еще через час – на Мостовицкой, 3а.

В 16 и 17 часов появится электроэнергия в слободе Поскребышевы, садовых товариществах «Дружба» и «Лесник-5», на улице Производственной, Советском тракте, улицах Воровского и Ульяновской. Также свет включат в деревне Боровые, на улицах Комсомольская, 39; Чапаева, 71; Воровского, 28г; Красноармейская, 33, 35; К. Маркса ул., 116, 116а, 118; Ульяновская, 22; проспект Строителей, 27 и 29; Хлебозаводской проезд, 5, 11а, 28, 30 и 32; Маклина, 58, 60, 77, 77/1, 77/3; Молодой гвардии, 110.