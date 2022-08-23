В Кировской области разыскивают девушку, ушедшую из лагеря

Карина ушла из лагеря 20 августа. Фото: vk.com/ornkirov

В Кировской области 16-летняя девушка ушла из детского лагеря «Мир» в поселке Мурыгино. Сейчас подростка разыскивают сотрудники полиции и активисты отряда по розыску несовершеннолетних «Первый».

Информации о местонахождении 16-летней Карины Бодровой нет с 20 августа. Приметы пропавшей: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, темные длинные волосы. На момент ухода была одета в бежевую кофту, топ и штаны розового цвета, серые кроссовки.

Если вам что-либо известно о подростке, просьба сообщить по номерам: 02, 112 или +79536713609. Уточняется, что девушка может находиться в Кирове.