В Кировской области тушат три лесных пожара

В Кировской области продолжается действие особого противопожарного режима Фото: Иван МАКЕЕВ

Аномально жаркое лето приносит кировчанам не только радостные дни, но и неприятности. Девять лесных пожаров зафиксировано в Кировской области с начала особого противопожарного режима. Об этом сообщает пресс-служба региональной «Лесохраны».

По данным на 22 августа, общая площадь возгораний составила почти 30 гектаров. С шестью пожарами на площади 21 гектар справиться уже удалось, причем сделано это было предельно оперативно: в течение суток с момента обнаружения. Тушение трех пожаров на площади 1,9 гектара еще продолжается. В тушении огня принимали участие 119 человек и 40 единиц специальной техники.

В настоящее время специалисты регионального МЧС пытаются установить виновников возникновения стихийных бедствий, так как по предварительной версии возникли пожары из-за нарушений правил противопожарной безопасности.

Специалисты «Лесохраны» напоминают, что в случае обнаружения лесного пожара надо сообщить об этом, позвонив на телефон диспетчерской службы»: 64-34-28, 38-20-92, либо на телефон горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), или по телефону 112.