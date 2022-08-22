В Кирове на Пролетарской снесли «опасные» деревья

Деревья кренились в сторону проезжей части и могли повредить провода в непогоду. Фото: admkirov.ru

Кировчане пожаловались на снос деревьев на Пролетарской. Мэрия разъяснила, кто и почему убирает зеленые насаждения.

По словам горадминистрации, участок рядом с перекрестком Пролетарской и Карла Маркса принадлежит Кировскому ГМУ. Территория не является муниципальной, следовательно, собственник сам принимает решение о судьбе деревьев. При этом перед сносом на место предварительно выезжает специалист, который оценивает состояние и условия произрастания насаждений.

В данном случае, сообщает мэрия, деревья кренились в сторону тротуара и проезжей части. Во время непогоды они могли повредить провода. Это и стало поводом для решения о сносе. На участке планируются возмещающие посадки.