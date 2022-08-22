В Кирове в конце сентября завершится ремонт подземных переходов

Чистые поверхности уже привлекли внимание недохудожников. Фото: admkirov.ru

Ремонт подземных переходов в Кирове планируют завершить в конце сентября. Об этом сообщает администрация города.

Как известно, сейчас работы идут на пяти объектах. Подрядчик обновляет входные группы и красит стены. В ближайшее время может состояться приемка перехода на площади Маршала Конева.

Вместе с тем стены некоторых объектов придется красить заново: на нескольких из них уже побывали вандалы, привлеченные чистыми поверхностями. Полиция сейчас проводит проверку по факту порчи муниципального имущества. В мэрии уточнили, что стены переходов готовы предоставить на роспись - но только тем, кто их украсит, а не испортит.

- Предложения принимаются в отделе содержания улично-дорожной сети Кирова по телефону 222-160, - сообщили в пресс-службе.