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Происшествия22 августа 2022 11:12

В Слободском районе в пожаре погибла 64-летняя женщина

Трагедия могла произойти из-за неосторожного обращения с огнем
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Пожар произошел в одном из домов деревни Слободка.

Пожар произошел в одном из домов деревни Слободка.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Слободском районе пожар унес жизнь местной жительницы. Об этом информирует Следственный комитет по Кировской области.

Трагедия произошла 19 августа. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов в деревне Слободка. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 64-летней женщины - вероятнее всего, хозяйки дома. По предварительной версии, из-за ее неосторожного обращения с огнем и произошел смертельный пожар.

Сейчас проводится доследственная проверка по факту гибели человека. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

- В очередной раз следственное управление СК России по Кировской области призывает граждан уделять больше внимания пожарной безопасности, - добавили в пресс-службе ведомства.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.