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Общество22 августа 2022 9:30

В Кирове временно отключен светофор на перекрестке Воровского и Карла Маркса

Это связано с работами на сетях
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
До вечера питание оборудования должны восстановить.

До вечера питание оборудования должны восстановить.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове временно отключили светофор на перекрестке улиц Воровского и Карла Маркса. Об этом информирует горадминистрация.

Регулировщик отключили из-за работ на сетях. По сообщению мэрии, питание оборудования планируется восстановить до 17.00 22 августа. Водителей просят быть внимательными и осторожными при проезде перекрестка.

Напомним, ранее мы сообщали, что на пересечении улиц Павла Корчагина и Проезжей вновь изменилась схема движения из-за строительства новой дополнительной полосы. Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня, 22 августа. Подробнее об этом - здесь.