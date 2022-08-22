В Кирове временно отключен светофор на перекрестке Воровского и Карла Маркса

До вечера питание оборудования должны восстановить. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове временно отключили светофор на перекрестке улиц Воровского и Карла Маркса. Об этом информирует горадминистрация.

Регулировщик отключили из-за работ на сетях. По сообщению мэрии, питание оборудования планируется восстановить до 17.00 22 августа. Водителей просят быть внимательными и осторожными при проезде перекрестка.

Напомним, ранее мы сообщали, что на пересечении улиц Павла Корчагина и Проезжей вновь изменилась схема движения из-за строительства новой дополнительной полосы. Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня, 22 августа. Подробнее об этом - здесь.