В Оричах виновника смертельного ДТП приговорили к пяти годам тюрьмы

Авария случилась в сентябре 2021 года. Фото: ГИБДД Кировской области

В Оричах осудили виновника смертельного ДТП с одним погибшим. Об этом сообщает областная прокуратура.

Авария произошла 11 сентября 2021 года. На трассе «Оричи - Стрижи - Киров» столкнулись встречные «Опель Вектра» и «Лада Гранта». Позднее выяснилось, что водитель иномарки, будучи пьяным, вырулил на чужую полосу, где и врезался в отечественную легковушку. 77-летний водитель последней погиб.

Мужчину обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам колонии-поселения с запретом вождения на два с половиной года. Кроме того, осужденный должен будет выплатить 400 тысяч рублей семье погибшего. Приговор не вступил в законную силу, поскольку виновник аварии не согласился с ним и подал апелляцию.