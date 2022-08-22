Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 августа 2022 8:08

В Кирове снова меняют схему движения на перекрестке Павла Корчагина и Проезжей

Крайнюю правую часть дороги перекроют
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Подрядчик начал строительство дополнительной полосы в сторону Макарья. Фото: admkirov.ru/

Подрядчик начал строительство дополнительной полосы в сторону Макарья. Фото: admkirov.ru/

В Кирове продолжается обустройство круговой развязки на перекрестке Проезжей и Павла Корчагина. Подрядчик начал строительство дополнительной полосы по улице Проезжей в направлении села Макарье, сообщает горадминистрация.

В связи с этим с 22 августа существующую крайнюю правую часть дороги перекроют. Дорожные знаки, временная разметка и бетонные блоки уже расположены с учетом изменений. В мэрии отметили, что движение на перекрестке сохранится по всем направлениям.

Водителей просят быть предельно внимательными при проезде пересечения и ориентироваться на временные знаки и указатели.