В Кирове снова меняют схему движения на перекрестке Павла Корчагина и Проезжей

Подрядчик начал строительство дополнительной полосы в сторону Макарья. Фото: admkirov.ru/

В Кирове продолжается обустройство круговой развязки на перекрестке Проезжей и Павла Корчагина. Подрядчик начал строительство дополнительной полосы по улице Проезжей в направлении села Макарье, сообщает горадминистрация.

В связи с этим с 22 августа существующую крайнюю правую часть дороги перекроют. Дорожные знаки, временная разметка и бетонные блоки уже расположены с учетом изменений. В мэрии отметили, что движение на перекрестке сохранится по всем направлениям.

Водителей просят быть предельно внимательными при проезде пересечения и ориентироваться на временные знаки и указатели.