В Кирово-Чепецке ищут мужчину, пропавшего около недели назад

Если вы видели этого мужчину, сообщите об этом волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают мужчину, пропавшего почти неделю назад. В последний раз Михаила Колупаева видели 16 августа в Кирово-Чепецке. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Михаилу 47 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, у него короткие черные с проседью волосы и темные глаза. Мужчина был одет в футболку, светлые джинсы, туфли песочного цвета. При себе у него была черная барсетка.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.