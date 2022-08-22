Прогноз погоды в Кирове с 22 по 26 августа: жарко и безоблачно

Наступившая неделя будет весьма жаркой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Наступившая неделя будет жаркой! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды с 22 по 26 августа в Кирове.

Понедельник, 22 августа

Температура воздуха достигнет +27 градусов. День будет солнечным, без осадков. Ветра практически не будет, порывы составят максимум 2м/с. Атмосферное давление - 757-758 мм ртутного столба.

Вторник, 23 августа

День не будет отличаться от предыдущего: +28, ясно, без осадков. Возможны также порывы ветра до 2 м/с. Атмосферное давление будет держаться на отметке 758 мм ртутного столба.

Среда, 24 августа

Температура воздуха поднимется еще на один градус - до +29. День обещает быть ясным и солнечным. Немного усилится ветер: порывы составят до 4-5 м/с. Атмосферное давление к концу дня упадет до 756 мм ртутного столба.

Четверг, 25 августа

Температура воздуха останется на уровне прежнего дня: +28...+29 градусов. День также будет ясным и безоблачным, осадков не предвидится. Порывы ветра могут составить до 5-6 м/с. Атмосферное давление будет в течение дня постепенно падать с 756 до 751 мм ртутного столба.

Пятница, 26 августа

День будет пасмурным, временами ожидается слабый дождь. Температура воздуха останется на уровне +28 градусов. Возможны порывы ветра до 4-5 м/с. Атмосферное давление - 748-749 мм ртутного столба.