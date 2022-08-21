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Общество21 августа 2022 14:18

В Кирове 23 августа пройдет ярмарка вакансий

Принять участие могут все желающие
Алина Сашина
Ярмарка состоится 23 августа 2022 года с 10 до 11 часов по адресу ул. Преображенская, д.41, «Инженериум» ВятГУ.

Ярмарка состоится 23 августа 2022 года с 10 до 11 часов по адресу ул. Преображенская, д.41, «Инженериум» ВятГУ.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Центр занятости населения Кирова приглашает всех, кто ищет новую работу, на общегородскую ярмарку вакансий. О мероприятии сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ярмарка состоится 23 августа 2022 года с 10 до 11 часов по адресу: ул. Преображенская, д.41, «Инженериум» ВятГУ.

Кировчанам предлагают встретиться с работодателями и получить консультации специалистов Центра занятости по вопросам трудоустройства. На данном мероприятии также можно будет узнать о возможностях прохождения профессионального обучения, получить подробную информацию по специальным программам, а также заполнить анкету-резюме в банк кадрового резерва.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 22-68-81, 8-922-947-16-30.