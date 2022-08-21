В Кирове 23 августа пройдет ярмарка вакансий

Ярмарка состоится 23 августа 2022 года с 10 до 11 часов по адресу ул. Преображенская, д.41, «Инженериум» ВятГУ. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Центр занятости населения Кирова приглашает всех, кто ищет новую работу, на общегородскую ярмарку вакансий. О мероприятии сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ярмарка состоится 23 августа 2022 года с 10 до 11 часов по адресу: ул. Преображенская, д.41, «Инженериум» ВятГУ.

Кировчанам предлагают встретиться с работодателями и получить консультации специалистов Центра занятости по вопросам трудоустройства. На данном мероприятии также можно будет узнать о возможностях прохождения профессионального обучения, получить подробную информацию по специальным программам, а также заполнить анкету-резюме в банк кадрового резерва.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 22-68-81, 8-922-947-16-30.