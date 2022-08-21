Кировские спасатели помогут тушить пожары в Нижегородской области

Аэромобильная команда МЧС из Кировской области состоит из 30 человек и 8 единиц техники. Фото: 43.mchs.gov.ru

Кировское подразделение усилит группу, которая тушит природный пожар в Воротынском районе Нижегородской области. Такую информацию предоставили в управлении МЧС Кировской области.

По состоянию на 18 августа, общая площадь этого пожара составляла 3300 га. При этом обстановку осложняет сильный ветер и труднодоступность местности - около тысячи гектаров занимают болота. Населенным пунктам огонь не угрожает.

Аэромобильная команда МЧС из Кировской области состоит из 30 человек и 8 единиц техники. В составе группировки - 3 пожарных автоцистерны разной вместимости, пожарная насосная станция для подачи воды и воздушно-механической пены в местах, где нет водопровода, три специализированных автомобиля и квадроцикл.

Работу кировского подразделения возглавляет замначальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Кировской области Денис Русских.