В Кировской области 21 августа зарегистрировали 77 заболевших коронавирусом

Роспотребнадзор призывает жителей Кировской области, посещая общественные места, надевать маски. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На 21 августа 2022 года в Кировской области зарегистрировали 154048 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, за последние сутки зафиксировали 77 заболевших. Выздоровели от коронавирусной инфекции на сегодняшний день 147465 человек. Такие данные опубликовал региональный Роспотребнадзор.

Сайт стопкоронавирус.рф уточняет, что за последние сутки выздоровели 63 жителя области. Но при этом 20 человек госпитализировали в инфекционные стационары. По информации этого сайта один человек скончался от новой инфекции.

Роспотребнадзор призывает жителей Кировской области своевременно делать прививки, соблюдать правила личной гигиены, посещая общественные места, надевать маски.