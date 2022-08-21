В Кирове 22 августа без электричества останутся более 50 домов

Ресурса не будет в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах города из-за капитального и планового ремонта оборудования. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В понедельник, 22 августа, более чем в 50 домах не будет электричества. О плановых отключениях сообщает АО «Горэлектросеть».

Ресурса не будет в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах города из-за капитального и планового ремонта оборудования. А также из-за проведения эксплуатационных работ. Помимо жилых домов, электроэнергии не будет и в двух садовых товариществах по Советскому тракту: СДТ «Дружба» и СНТ «Любитель».

Кому-то из жителей Кирова придется обходиться без электричества всего 1,5 часа. Другим горожанам повезет меньше - в зависимости от типа ремонта сроки отключения будут варьироваться от 3 до 8,5 часа.

АО «Горэлектросеть» приносит свои извинения за временные неудобства и напоминает, что все отключения проводятся с целью повышения качества энергоснабжения. Уточнить информацию можно по телефонам: 255-977, 564-034.

Посмотреть полный график отключения электричества в Кирове 22 августа 2022 года можно на скриншоте ниже или по этой ссылке.