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Общество21 августа 2022 7:49

В Кирове 22 августа без электричества останутся более 50 домов

Ресурс отключат и в нескольких садовых товариществах
Алина Сашина
Ресурса не будет в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах города из-за капитального и планового ремонта оборудования.

Ресурса не будет в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах города из-за капитального и планового ремонта оборудования.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В понедельник, 22 августа, более чем в 50 домах не будет электричества. О плановых отключениях сообщает АО «Горэлектросеть».

Ресурса не будет в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах города из-за капитального и планового ремонта оборудования. А также из-за проведения эксплуатационных работ. Помимо жилых домов, электроэнергии не будет и в двух садовых товариществах по Советскому тракту: СДТ «Дружба» и СНТ «Любитель».

Кому-то из жителей Кирова придется обходиться без электричества всего 1,5 часа. Другим горожанам повезет меньше - в зависимости от типа ремонта сроки отключения будут варьироваться от 3 до 8,5 часа.

АО «Горэлектросеть» приносит свои извинения за временные неудобства и напоминает, что все отключения проводятся с целью повышения качества энергоснабжения. Уточнить информацию можно по телефонам: 255-977, 564-034.

Посмотреть полный график отключения электричества в Кирове 22 августа 2022 года можно на скриншоте ниже или по этой ссылке.

Электроэнергии также не будет в СНТ «Любитель» с 12 до 15 часов. Фото: geskirov.ru

Электроэнергии также не будет в СНТ «Любитель» с 12 до 15 часов. Фото: geskirov.ru