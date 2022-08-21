В Кирове стены зданий украсили граффити с триколором

Кировские художники вдохновлялись советскими и российскими мультфильмами. Фото: admkirov.ru

Киров принял участие в арт-проекте, посвященном Дню российского флага. Авторские композиции украсили несколько домов в городе. Об этом сообщили в горадминистрации.

В преддверии праздника кировские художники представили свои работы на улицах Свердлова, Спасской и Московской. Яркие изображения также появились на зданиях на улицах Производственной, 15, Красина, 47, МОПРа, 99 и проспекте Строителей, 42/2. Вдохновлялись творцы, по словам организаторов проекта, советскими и российскими мультфильмами. Такими, например, как «Незнайка на Луне». Размер граффити от 8 до 15 кв. метров.

Проект проводится при поддержке VK. Он направлен на привлечение мастеров стрит-арта к художественному оформлению города и его благоустройству. Кроме того, вскоре рядом с картинами появятся QR-коды. Отсканировав их с помощью телефона, то кировчане и гости города могут принять участие в квесте.