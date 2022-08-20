В Слободском районе после столкновения с грузовиком погиб водитель легковушки

Авария случилась в 6 часов 15 минут на 646 км федеральной автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». Фото: ГИБДД Кировской области

В субботу, 20 августа, в Слободском районе произошло ДТП, в котором один человек погиб и трое получили травмы. Об инциденте сообщили в ГИБДД по Кировской области.

Авария случилась в 6 часов 15 минут на 646 км федеральной автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». На трассе столкнулись автомобили «Скания» и «Лада Ларгус». В результате происшествия погиб водитель автомобиля «Лада Ларгус». Два его пассажира получили травмы, как и человек, находившийся за рулем грузовика «Скания».

По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, уточняют причины и условия совершения аварии.