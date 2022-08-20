В Кирове проходят Дни романтики

С 19 по 25 августа в учреждениях культуры Кирова проходят мероприятия, посвященные дню рождения Александра Грина. Фото: Антон КАСАНОВ.

С 19 по 25 августа в учреждениях культуры Кирова проходят мероприятия, посвященные дню рождения Александра Грина. Программу представили в горадминистрации.

В понедельник, 22 августа всех любителей творчества знаменитого земляка и песни приглашают в 11.00 в Дом культуры в мкр. Лянгасово. Там пройдет интерактивный концерт «Под алыми парусами Грина». Зрители вспомнят известные музыкальные композиции, услышат стихи и песни о жизни, любви, молодости и счастье. Кроме того, они смогут разгадать романтический кроссворд и поучаствовать в танцевальном марафоне.

Во вторник, 23 августа, в 13.00 литературный час, посвященный Александру Грину, пройдет в Центре культуры и спорта «Костино». Во время мероприятия все присутствующие услышат рассказ о биографии писателя, посмотрят отрывки из фильма «Алые паруса» и послушают отрывки из других произведений Александра Грина. А в завершении мероприятия смогут поучаствовать в викторине и рассказать о своем любимом произведении и зачитать отрывки из него.

В четверг, 25 августа, можно принять участие в конкурсе рисунков на асфальте «Рисую свою мечту». Мероприятие пройдет в 11.00 на площади Дома культуры «Россия». Организаторы мероприятия расскажут о героях произведения «Алые паруса». А участники конкурса выразят свои мечты и желания с помощью цветных мелков.