По дороге из Кирова в Орлов сгорел рейсовый автобус

Общественный транспорт загорелся около 14 часов 20 минут. Фото: ГИБДД Кировской области

В субботу, 20 августа, на федеральной трассе «Вятка» загорелся рейсовый автобус. В Госавтоинспекции Кировской области сообщили, что никто не пострадал.

Общественный транспорт загорелся около 14 часов 20 минут. ЧП произошло в Юрьянском районе, на 393 км федеральной автодороги «Вятка». Автобус марки «Вольво» двигался по маршруту «Киров-Орлов». Как сообщили в ГИБДД, в результате происшествия никто не пострадал.

Пассажиров успели своевременно вывести из автобуса. По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, уточняютя причины и условия происшествия.