В Первомайском районе Кирова обустраивают детские площадки

Всего в Первомайском районе в рамках конкурса реализуется 9 инициатив: из них 6 – по благоустройству детских площадок и 3 – по установке видеонаблюдения. Фото: admkirov.ru

В микрорайоне «Домостроитель» активно воплощаются проекты в рамках конкурса социальных инициатив «Добрые дела - доброму городу». Например, сейчас у домов № 223 и № 223/2 по улице П. Корчагина устанавливают оборудование для детских площадок. Об этом сообщили в администрации Кирова.

- Площадки в наших дворах не обновлялись с советских времен. Все игровые и спортивные комплексы уже давно не пригодны. Поэтому в феврале на собрании жильцов мы решили принять участие в городском конкурсе, - рассказывает руководитель проекта по благоустройству детской площадки на ул. Павла Корчагина, 223 Анастасия Голышева.

Она также добавила, что строительство практически закончилось. Подрядчику осталось прикрепить качели и заполнить песочницу.

Всего в Первомайском районе в рамках конкурса «Добрые дела - доброму городу» реализуется 9 инициатив. Из них 6 проектов - по благоустройству детских площадок, еще 3 - по установке видеонаблюдения.

Заместитель начальника Первомайского теруправления Сергей Решетников отметил, что на воплощение проектов будет потрачено более 3,5 млн рублей. А 6 инициатив граждан поддержали в рамках ППМИ. Работы по ним также находятся на заключительном этапе.