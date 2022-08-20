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Происшествия20 августа 2022 10:32

В Омутнинском районе, не справившись с управлением, погиб водитель иномарки

Авария произошла 20 августа в 10.15
Алина Сашина
Водитель автомобиля «Опель Астра» съехал с дороги и опрокинулся. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Водитель автомобиля «Опель Астра» съехал с дороги и опрокинулся. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В субботу, 20 августа, в Омутнинском районе произошло ДТП с летальным исходом. Об этом информирует Госавтоинспекция Кировской области.

Как сообщили в ведомстве, авария случилась сегодня в 10 часов 15 минут на первом километре автодороги «подъезд к поселку Белореченск». Водитель автомобиля «Опель Астра» не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

Это происшествие стоило ему жизни. Пассажир автомобиля получил травмы.

По факту аварии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, уточняют причины и условия совершения ДТП.