В Кировской области стартовала вакцинация против гриппа

В прививочных пунктах жители смогут вакцинироваться не только от гриппа, но и от коронавируса. Фото: kirovreg.ru

В Кировскую область доставили первую партию вакцины от гриппа. Как уточнили в региональном Минздраве, 163 940 доз препарата «Совигрипп» распределили по медицинским организациям.

Сделать прививку жители могут в прививочных пунктах всех городских и районных поликлиник. Пройти вакцинацию кировчанам предлагают как в порядке общей очереди, так и по предварительной записи через сервис «Электронная регистратура» и портал «Госуслуги».

Кроме того, сформированы выездные бригады для вакцинации на предприятиях. Также будут организованы мобильные прививочные пункты. Первый из них начнет работу 23 августа на 4 этаже ЦУМа. Прививку можно будет сделать по будням с 11.00 до 18.00.

Уточняется, что для прохождения вакцинации с собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед прививкой будет проводиться анкетирование и предварительный осмотр врачом. Также жителям напоминают, что в прививочных пунктах можно вакцинироваться не только от гриппа, но и от COVID-19.