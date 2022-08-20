Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 августа 2022 6:25

Прогноз погоды на 20 и 21 августа в Кирове: ожидается до +27 градусов

При этом ночами столбик термометра может опускаться до +11
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Днем в Кирове будет солнечно и безветренно

Днем в Кирове будет солнечно и безветренно

Фото: Олег УКЛАДОВ

Выходные в Кирове будут жаркими и безветренными. Погода ожидается солнечной, без осадков. «Комсомолка» подготовила подробный прогноз на 20 и 21 августа.

Суббота, 20 августа

Утром в городе будет ясно. Воздух прогреется до +20 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +24…+26. Вечером синоптики прогнозируют до +15…+17 градусов. Ночью может похолодать до +11. Северо-западный ветер подует со скоростью 1-2 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба.

Воскресенье, 21 августа

В Кирове по-прежнему ожидается солнечная погода. Температура воздуха утром достигнет +21 градуса. Днем в городе вновь потеплеет до +25…+27. Вечером станет прохладнее, до +17. На улице будет практически безветренно. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба.