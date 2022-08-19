В Кирове на три недели запрещено движение по перекрестку Некрасова и Пугачева

Пересечение улиц перекрыто с 18 августа. Фото: кировский филиал ПАО «Т Плюс»

В Кирове временно перекрыли перекресток Некрасова и Пугачева. Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Т Плюс».

Это связано с тем, что на участке улицы Некрасова от Грибоедова до Пугачева пройдет замена трубопровода протяженностью 466 метров, а также переносом теплового пункта под землю. Ограничения будут действовать с 18 августа по 9 сентября. Сквозное движение по территории ДК «Космос» также запрещено. Автомобилистов просят учитывать информацию при построении маршрута.

Пешеходов, в свою очередь, просят обходить огражденный участок реконструкции по переходу в районе школы №59.