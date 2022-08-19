С начала 2022 года на водоемах Кировской области погибли больше 30 человек

Всего с начала года на водоемах области произошло 50 несчастных случаев. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

С начала года в Кировской области утонул 31 человек. 11 из погибших - дети, сообщает ГУ МЧС по региону. Всего за минувшие месяцы зарегистрировали 50 происшествий на воде. Семерых человек удалось спасти.

Только на текущей неделе в области произошло три несчастных случая: два - в Советском районе и один - в Слободском. За прошедшую неделю, с 12 по 19 августа, три человека утонули во время рыбалки, один из них погиб, запутавшись в сетях. Причины гибели - несоблюдение мер безопасности и купание в необорудованном месте.

- Главное управление МЧС России по Кировской области обращается ко всем жителям и гостям региона соблюдать правила поведения на воде и быть максимально внимательными за детьми! - добавили в пресс-службе ведомства.