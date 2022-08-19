На ремонт дороги в Кирово-Чепецком районе региону выделят 100 миллионов рублей

В регионе также планируют привести в нормативное состояние 85% дорог к 2025 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировской области выделят 100 миллионов рублей на ремонт трассы в Кирово-Чепецком районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Речь идет об участке на трассе «Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики». На отрезке высокая интенсивность движения, и ремонт ему необходим. Средства на эти цели выделят из федерального бюджета.

Всего в регионе сейчас приведены в нормативное состояние 56% дорог. К 2025 году власти региона обещают повысить этот показатель до 85%. К 2030 году планируется связать Лузский район с Кировом прямой трассой. Для этого необходимо будет построить, отремонтировать и реконструировать около 234 км дорог в Лузском, Подосиновском и Опаринском районах.

Отметим также, что в текущем году дорожный фонд Кировской области составляет 12,3 млрд рублей. На эти средства приведут в порядок 430 км дорог и 7 мостов.