В Кирове осудили троих мужчин, торговавших алкоголем и сигаретами без лицензии

Участники ОПГ отделались принудительными работами и штрафами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Троих жителей Кирова и области осудили за незаконную торговлю алкоголем и сигаретами. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В апреле 2018 года приятели купили спиртосодержащую продукцию и табачные изделия на 3,6 миллиона рублей. Закупленное они хранили в гаражах Кирова, продавая без лицензии. Полиция накрыла преступную группу в августе 2020 года, изъяв из незаконного оборота более 200 бутылок немаркированной алкогольной продукции и свыше 42 тысяч пачек сигарет.

Суд признал мужчин виновными в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере, а также незаконном использовании средств индивидуализации товаров с причинением крупного ущерба. Один из фигурантов дела получил по этим статьям год принудительных работ и штраф в размере 350 тысяч рублей, двое других - только штрафы в размере 420 и 680 тысяч рублей. Осужденные обжаловали приговор, апелляция рассматривается.