В Яранске мужчина попытался зарубить гостя топором из-за пьяной ссоры

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения преступнику. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Яранске мужчина попытался зарубить собутыльника топором из-за пьяной ссоры. Подробности сообщает областной Следком.

Инцидент произошел 18 августа в одном из домов райцентра, где отдыхала компания мужчин. В какой-то момент между двумя собутыльниками возник конфликт. 50-летний хозяин дома разошелся, схватил топор и ударил им по голове 38-летнего гостя. Довести дело до конца не позволил один из свидетелей произошедшего. Пострадавший, к счастью, выжил, его госпитализировали.

Нападавший задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следователи осмотрели место преступления, опросили свидетеля, изъяли топор и другие вещдоки. Расследование продолжается.