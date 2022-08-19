В Кирове 19 и 20 августа снова будут проверять водителей на трезвость

Сотрудники ДПС также будут контролировать пригородные зоны, въезды и выезды из областного центра. Фото: ГИБДД по Кировской области

В Кирове традиционно в пятницу и субботу будут ловить пьяных водителей . Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

«Сплошные проверки» пройдут 19 и 20 августа в Первомайском и Ленинском районах Кирова. На заранее выбранных участках сотрудники ГИБДД будут останавливать все транспортные средства. Пригородные зоны, въезды и выезды из Кирова также будут контролировать. Вместе с автоинспекторами выйдут в рейды представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного патруля».

Областная Госавтоинспекция напоминает, что вождение в нетрезвом виде карается лишением прав на полтора-два года и штрафом в 30 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Кировчанам также сообщают, что во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы.