В Кирове полиция нашла пропавшего без вести 15-летнего подростка

Правоохранители нашли мальчика и вернули его родителям. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове разыскали пропавшего 15-летнего подростка. Об этом сообщает областное УМВД.

В полицию с заявлением обратилась бабушка юноши. По ее словам, подросток ушел из дома вечером 17 августа и не вернулся. Мобильный телефон внука был недоступен.

Полиция организовала поиски, отрабатывала круг общения подростка, обследовала улицы, дворы, подъезды, места скопления несовершеннолетних. Розыск шел всю ночь. К утру «потеряшку» живым и здоровым обнаружили в Бахте. Установив, что ничего плохого с ним не произошло, ребенка передали родственникам.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что полиция разыскала двух братьев, пропавших без вести в Кирово-Чепецке. Подробнее об этом - здесь.