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Происшествия18 августа 2022 10:35

В Кирово-Чепецке виновника ДТП с двумя погибшими приговорили к принудительным работам

Изначальный приговор заменили ввиду смягчающих обстоятельств
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла в начале марта в Кирово-Чепецком районе. Фото: ГИБДД Кировской области

Авария произошла в начале марта в Кирово-Чепецком районе. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирово-Чепецке осудили виновника смертельного ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает областная прокуратура.

Авария произошла 7 марта 2022 года на трассе «Киров - Советск - Яранск». 33-летний виновник ДТП, водитель «Ниссана», в результате нарушения правил столкнулся с попутным ВАЗ-21074. Отечественный автомобиль от удара вылетел на встречную полосу, где в него врезался микроавтобус. В результате погибли водитель и пассажир легковушки.

Водителя «Ниссана» признали виновным. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, однако ввиду смягчающих обстоятельств и частичного возмещения ущерба заменил их на принудительные работы на тот же срок. Кроме того, виновник должен будет выплатить в пользу каждого из потерпевших 490 тысяч рублей.