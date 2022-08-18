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Общество18 августа 2022 9:48

Кировчан приглашают смотреть фильмы под открытым небом

В парке Аполло состоится фестиваль уличного кино
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Фестиваль пройдет вечером 21 августа.

Фестиваль пройдет вечером 21 августа.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове пройдет фестиваль уличного кино. Всех желающих приглашают в парк Аполло смотреть фильмы под открытым небом. Об этом сообщили в паблике, посвященном мероприятию.

Смотр кино пройдет 21 августа с 18 до 21 часа. Для фестиваля отобрали 70 работ. Посетители смогут посмотреть конкурсную программу и проголосовать за лучшие российские короткометражки последних лет.

- Победителя фестиваля по традиции выберут зрители: по окончании показа в каждом городе они проголосуют за понравившиеся фильмы светом фонариков, а специальное устройство - люксметр - замерит уровень света, - сообщают организаторы.

Вход на мероприятие свободный. Узнать подробности можно здесь.