Кировчан приглашают смотреть фильмы под открытым небом

Фестиваль пройдет вечером 21 августа. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове пройдет фестиваль уличного кино. Всех желающих приглашают в парк Аполло смотреть фильмы под открытым небом. Об этом сообщили в паблике, посвященном мероприятию.

Смотр кино пройдет 21 августа с 18 до 21 часа. Для фестиваля отобрали 70 работ. Посетители смогут посмотреть конкурсную программу и проголосовать за лучшие российские короткометражки последних лет.

- Победителя фестиваля по традиции выберут зрители: по окончании показа в каждом городе они проголосуют за понравившиеся фильмы светом фонариков, а специальное устройство - люксметр - замерит уровень света, - сообщают организаторы.

Вход на мероприятие свободный. Узнать подробности можно здесь.