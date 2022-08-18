Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 августа 2022 8:44

В Кирове врачи спасли трехлетнюю девочку, которую переехала тракторная телега

Сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии и восстанавливается после лечения
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ребенок оперативно получил помощь благодаря слаженной работе врачей. Фото: vk.com/medkirovru

Ребенок оперативно получил помощь благодаря слаженной работе врачей. Фото: vk.com/medkirovru

Как рассказали в областном Минздраве, случай произошел 11 августа в одном из районов региона. На место происшествия вылетел вертолет санавиации с хирургом и реаниматологом. После осмотра пострадавшей было решено везти ее в Детскую областную больницу.

Переломов, по счастью, удалось избежать. Диагноз - разрыв селезенки - стоял под вопросом. Врачи провели исследование и начали лечение. Как оказалось, орган пострадал, но не сильно, поэтому даже операции не потребовалось. Сейчас ребенок проходит процесс восстановления в педиатрическом отделении.

- Для сохранения жизни и здоровья ребенка необходимо создавать безопасные условия для игр и досуга. Врачи всегда готовы прийти на помощь, но к сожалению, даже самый быстрый вертолет не сможет за секунды доставить их к пациенту, - заметила главврач Детской областной больницы Наталья Муратова.