В Кирове врачи спасли трехлетнюю девочку, которую переехала тракторная телега

Ребенок оперативно получил помощь благодаря слаженной работе врачей. Фото: vk.com/medkirovru

Как рассказали в областном Минздраве, случай произошел 11 августа в одном из районов региона. На место происшествия вылетел вертолет санавиации с хирургом и реаниматологом. После осмотра пострадавшей было решено везти ее в Детскую областную больницу.

Переломов, по счастью, удалось избежать. Диагноз - разрыв селезенки - стоял под вопросом. Врачи провели исследование и начали лечение. Как оказалось, орган пострадал, но не сильно, поэтому даже операции не потребовалось. Сейчас ребенок проходит процесс восстановления в педиатрическом отделении.

- Для сохранения жизни и здоровья ребенка необходимо создавать безопасные условия для игр и досуга. Врачи всегда готовы прийти на помощь, но к сожалению, даже самый быстрый вертолет не сможет за секунды доставить их к пациенту, - заметила главврач Детской областной больницы Наталья Муратова.