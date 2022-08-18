В Зуевке директор предприятия сдал арестованные автобусы на металлолом и получил штраф

Автобусы, принадлежащие предприятию, арестовали за долги. Фото: УФССП по Кировской области

В Зуевке директор предприятия разобрал на металлолом арестованные автобусы и попал на штраф. Подробности сообщили в УФССП по Кировской области.

Четыре автобуса арестовали из-за задолженности местного предприятия по арендной плате. Транспортные средства оставили руководителю организации-должника на хранение, предупредив при этом об ответственности за имущество. Директор предупреждение «не воспринял всерьез» и велел (скорее всего, своим же сотрудникам) разобрать два автобуса и сдать на металлолом. Прибывший с проверкой пристав, надо полагать, очень удивился.

Руководителя организации привлекли к уголовной ответственности за незаконную растрату арестованного имущества. По данной статье можно получить наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Директор же отделался штрафом.