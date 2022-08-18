Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 августа 2022 7:40

В Кировской области машина врезалась в ограждение и опрокинулась, водитель погиб

Авария произошла в Лебяжском районе
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
58-летний водитель машины погиб. Фото: ГИБДД Кировской области

58-летний водитель машины погиб. Фото: ГИБДД Кировской области

В Лебяжском районе водитель погиб в ДТП. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 17 августа в 20 часов. На 13 км трассы «Лебяжье-Красное-Приверх» ВАЗ-2106 врезался в ограждение и опрокинулся на крышу от удара. Почему произошла авария, неизвестно. Возможно, мужчина не справился с управлением или ему стало плохо за рулем. К сожалению, 58-летний водитель погиб в результате происшествия.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло шесть аварий. В них погибли два человека и пострадали четверо.