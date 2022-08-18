В Кировской области машина врезалась в ограждение и опрокинулась, водитель погиб

58-летний водитель машины погиб. Фото: ГИБДД Кировской области

В Лебяжском районе водитель погиб в ДТП. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 17 августа в 20 часов. На 13 км трассы «Лебяжье-Красное-Приверх» ВАЗ-2106 врезался в ограждение и опрокинулся на крышу от удара. Почему произошла авария, неизвестно. Возможно, мужчина не справился с управлением или ему стало плохо за рулем. К сожалению, 58-летний водитель погиб в результате происшествия.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло шесть аварий. В них погибли два человека и пострадали четверо.