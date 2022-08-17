В Кирове новые шумовые полосы оказались слишком высокими

Нарушения стандартов нашли на нескольких участках. Фото: admkirov.ru

В Кирове часть недавно нанесенных шумовых полос оказалась несоответствующей стандартам. Вскоре их приведут в нормативное состояние, как сообщает горадминистрация.

Напомним, ранее мы сообщали о нанесении специальной разметки на нескольких улицах города. Вскоре жители начали жаловаться, что шумовые полосы в некоторых местах получились выше, чем должны быть. По итогам проверки, организованной после шумихи в соцсетях, выяснилось, что это действительно так. Нарушения выявили, в частности, на Октябрьском проспекте и у дома №17 по улице Лепсе.

Подрядчику направили предписание о приведении полос к госстандарту. После этого специалисты замерят разметку, и лишь тогда будет принято решение о приемке.

В мэрии напомнили, что в текущем году шумовые полосы обустроили на Лепсе, 17, Октябрьском проспекте у площади Лепсе и перед перекрестком с Красноармейской (с одной стороны), на Дзержинского, 91 (у Ганино), у пересечений улиц Профсоюзной и Свободы, Чистопрудненской и Ивана Попова.