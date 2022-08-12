В Нововятске 11-летний мальчик получил травмы в ДТП

В результате аварии пострадали два человека. Фото: ГИБДД Кировской области

В Нововятске в ДТП пострадал 11-летний ребенок. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 11 августа в 12.25. У дома №172 по улице Советской столкнулись «Лада Ларгус» и «Дэу Нексия». Водитель «Лады», по предварительным данным, при повороте налево не уступил дорогу встречной иномарке, отчего и произошла авария. В результате пострадали два человека: 58-летний водитель и 11-летний пассажир «Нексии». Степень тяжести их травм неизвестна.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре аварии, в которых пострадали пятеро человек, в том числе один ребенок. Погибших нет.