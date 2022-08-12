В Слободском районе сбили ребенка, переходившего дорогу в неположенном месте

Авария произошла на трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». Фото: ГИБДД Кировской области

В Слободском районе иномарка сбила ребенка-пешехода. О происшествии сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 11 августа в 20.20. На 634 км трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» 19-летний парень на «Фольксвагене» сбил 12-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате происшествия школьник получил травмы, насколько тяжелые - не уточняется.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пострадали пятеро человек. Погибших нет.